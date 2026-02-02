Багаи: Иран изучает возможности дипломатии для возобновления переговоров с США
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 13:56
Иран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США.
Как передает Report со ссылкой на IRNА, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Иран рассматривает детали различных дипломатических процессов для устранения напряженности с США", - сказал он.
По его словам, для укрепления доверия с целью возобновления переговоров по ядерной сделке иранская сторона требует отмены санкций.
"Отмена санкций будет для нас основополагающим и неизбежным приоритетом в любом дипломатическом взаимодействии", - отметил Багаи.
При этом он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".
Последние новости
14:05
Песков: Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то может приехать в МосквуВ регионе
13:56
Багаи: Иран изучает возможности дипломатии для возобновления переговоров с СШАВ регионе
13:47
Фуад Исаев: Депозитный портфель азербайджанских банков за два года вырос на 30%Финансы
13:35
Гражданин Нидерландов арестован в Армении за ввоз 845 гр кокаинаВ регионе
13:26
Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов теплаЭкология
13:24
В Азербайджане изменены правила ввоза мобильных телефонов: что важно знать гражданамБизнес
13:16
ММ ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве с ИорданиейМилли Меджлис
13:14
В прошлом месяце от мин очищено более 1738 гектаров территорииВнутренняя политика
13:06