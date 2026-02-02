Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Багаи: Иран изучает возможности дипломатии для возобновления переговоров с США

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 13:56
    Иран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США.

    Как передает Report со ссылкой на IRNА, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Иран рассматривает детали различных дипломатических процессов для устранения напряженности с США", - сказал он.

    По его словам, для укрепления доверия с целью возобновления переговоров по ядерной сделке иранская сторона требует отмены санкций.

    "Отмена санкций будет для нас основополагающим и неизбежным приоритетом в любом дипломатическом взаимодействии", - отметил Багаи.

    При этом он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".

