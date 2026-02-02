Багаи: Иран изучает возможности дипломатии для возобновления переговоров с США

Иран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США.

Как передает Report со ссылкой на IRNА, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Иран рассматривает детали различных дипломатических процессов для устранения напряженности с США", - сказал он.

По его словам, для укрепления доверия с целью возобновления переговоров по ядерной сделке иранская сторона требует отмены санкций.

"Отмена санкций будет для нас основополагающим и неизбежным приоритетом в любом дипломатическом взаимодействии", - отметил Багаи.

При этом он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".