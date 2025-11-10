Багаи: Иран готовится сменить посла в России
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 12:28
Иран в настоящее время рассматривает кандидатуру на пост посла в России.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.
"Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается",- сказал он.
В настоящее время пост посла Ирана в РФ занимает Казем Джалали.
