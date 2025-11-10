Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Багаи: Иран готовится сменить посла в России

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 12:28
    Багаи: Иран готовится сменить посла в России

    Иран в настоящее время рассматривает кандидатуру на пост посла в России.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.

    "Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается",- сказал он.

    В настоящее время пост посла Ирана в РФ занимает Казем Джалали.

