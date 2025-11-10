İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Bəqai: İran Rusiyadakı səfirini dəyişməyə hazırlaşır

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:44
    Bəqai: İran Rusiyadakı səfirini dəyişməyə hazırlaşır

    İran hazırda Rusiyadakı səfir vəzifəsinə namizədi nəzərdən keçirir.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqai həftəlik mətbuat konfransında bildirib.

    "Digər ölkələr, o cümlədən İtaliya və Rusiyadakı səfir postuna namizədlərin seçilməsi prosesi davam edir", - o qeyd edib.

    Hazırda İranın Rusiyadakı səfiri Kazem Cəlalidir.

    Багаи: Иран готовится сменить посла в России

