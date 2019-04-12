Азербайджанский кандидат обвинил правящую партию Грузии в оказании давления на избирателей

"Правящая партия "Грузинская мечта" оказывает давление на жителей Марнеули".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" на пост главы Исполнительной власти Марнеульского района Ахмед Имамгулиев.

Он сказал, что у правящей партии нет ни единого шанса победить на выборах, которые состоятся 19 мая в Марнеули.

Отметим, что в борьбе за пост главы ИВ Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы, наряду с Ахмедом Имамгулиевым принимают участие кандидат от партии "Единое национальное движение" Агиль Мустафаев и кандидат от партии "Грузинская мечта" Заур Даргаллы.