Руководитель отдела Госагентства: Азербайджанцы Грузии недовольны необразованными муллами

"Проживающие в Грузии азербайджанцы недовольны деятельностью необразованных мулл".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил руководитель регионального отдела по региону компактного проживания азербайджанцев - Квемо-Картли Государственного агентства по вопросам религии Грузии Абай Пашаев.

По его словам, на похоронах скончавшихся в стране граждан-мусульман участвуют неквалифицированные муллы: "Эти религиозные деятели даже представления не имеют о Священном Коране. Они хоронят скончавшихся лиц не по правилам ислама, а по своему желанию. Мы постараемся принять меры для того, чтобы осуществляющие деятельность на местах религиозные деятели были образованными. В связи с этим в Управлении мусульман Грузии будет проведена встреча".

А.Пашаев отметил, что проводится ряд встреч для уточнения недочетов в религиозной сфере и выявляемые проблемы будут доведены до сведения Государственного агентства по вопросам религии Грузии.

Отметим, что А.Пашаев 11 марта этого года был назначен руководителем регионального отдела по региону компактного проживания азербайджанцев - Квемо-Картли Государственного агентства по вопросам религии Грузии. Основной обязанностью отдела является координация деятельности между органами власти и местными религиозными общинами и установление недочетов в данной области.