Азербайджанский депутат: Голосование в Грузии проходит спокойно, свободно, прозрачно и демократично

Тбилиси. 8 октября. REPORT.AZ/ В Грузии продолжаются парламентские выборы.

Как сообщает грузинское бюро Report, за избирательным процессом в Тбилиси и в регионах следят депутаты, приехавшие из Азербайджана.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским отношениям Азербайджан-Грузия, член международной наблюдательной миссии Афлатун Амашов зявил журналистам, что в день голосования два члена делегации азербайджанского парламента побывали на избирательных пунктах в Тбилиси и наблюдали за избирательным процессом: "Наши депутаты побывали на нескольких избирательных пунктах. В ходе наших наблюдений какие-либо правонарушения не выявлены. Голосование проходит спокойно, свободно, прозрачно и демократично".

"После завершения голосования наблюдатели из Азербайджана выскажут свою позицию в связи с результатом голосования", - подчеркнул А.Амашов.

По его словам, депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев следит за выборами в составе миссии ПАСЕ, а Али Мясимли - в составе миссии ГУАМ.

Другой наблюдатель из Азербайджана, депутат Хикмет Мамедов также отметил, что не выявлял каких-либо правонарушений.

По словам Х.Мамедова, выборы в Грузии можно назвать серьезным демократическим соревнованием.

Отметим, что сегодня утром в Грузии начались парламентские выборы.

До 11:00 в голосовании приняли участие 292 957 или 8,34% избирателей.