Азербайджанский академический драматический театр примет участие в международном фестивале в Грузии

В городе Кутаиси (Грузия) в Государственном драматическом театре им. Ладо Месхишвили стартовал международный театральный фестиваль "Театральный Имерети 2019".

Как передаёт грузинское бюро Report, в фестивале помимо 12 муниципальных театров Грузии также приняли участие театральные коллективы из Азербайджана и Румынии.

В рамках фестиваля в общей сложности будут представлены 18 спектаклей. В завершение мероприятия жюри объявят победителей в различных номинациях.

Азербайджан на международном фестивале представит Государственный академический национальный драматический театр с двумя спектаклями.

Фестиваль организован при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, руководства региона Имерети и театрального общества. Мероприятие завершится 20 июня.