Азербайджанская продукция успешно представлена на международном мероприятии в Анкаре

В Анкаре состоялась международная благотворительная ярмарка, организованная Ассоциацией солидарности жен дипломатов Турции (DMEDD).

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие представители 50 дипломатических миссий в Анкаре, их супруги, а также представители прессы и местной общественности.

Посольство Азербайджана в Турции организовало презентацию нашей продукции на двух стендах. Супруга посла Рашада Мамедова Гюнель Мамедова, сообщила, что на одном стенде были представлены различные национальные блюда, а на другом - продукция азербайджанского производства, в частности всевозможные разновидности чая, а также мини-образцы национальных ковров, кялагаи и другие сувениры.

По словам организаторов выставки, азербайджанская продукция вызвала большой интерес у посетителей.

В рамках мероприятия были представлены танцевальные и шоу-программы с участием представителей разных стран, в том числе Азербайджана.

Руководитель DMEDD Симай Гюмрюкчю сообщила местному бюро Report, что возглавляемая ею организация, а также члены дипломатических представительств за рубежом и в Анкаре, а также супруги дипломатов внесли огромный вклад в организацию данного мероприятия, которое проводится раз в два года.

В комментариях нашему агентству представители дипмиссий Азербайджана, Словении, Македонии, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра, Японии, Бангладеш, Филиппин и Ирана, которые участвовали в ярмарке, высоко оценили уровень данного мероприятия.

Отметим, что DMEDD была создана 24 сентября 1981 года с целью поддержки супругов и детей дипломатов и других сотрудников МИД Турции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

За годы своего существования Ассоциация расширила направления своей деятельности, осуществляя различные благотворительные мероприятия, особенно в области образования и здравоохранения.