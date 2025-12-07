Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджанская продукция успешно представлена на международном мероприятии в Анкаре

    В регионе
    • 07 декабря, 2025
    • 17:05
    Азербайджанская продукция успешно представлена на международном мероприятии в Анкаре

    В Анкаре состоялась международная благотворительная ярмарка, организованная Ассоциацией солидарности жен дипломатов Турции (DMEDD).

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие представители 50 дипломатических миссий в Анкаре, их супруги, а также представители прессы и местной общественности.

    Посольство Азербайджана в Турции организовало презентацию нашей продукции на двух стендах. Супруга посла Рашада Мамедова Гюнель Мамедова, сообщила, что на одном стенде были представлены различные национальные блюда, а на другом - продукция азербайджанского производства, в частности всевозможные разновидности чая, а также мини-образцы национальных ковров, кялагаи и другие сувениры.

    По словам организаторов выставки, азербайджанская продукция вызвала большой интерес у посетителей.

    В рамках мероприятия были представлены танцевальные и шоу-программы с участием представителей разных стран, в том числе Азербайджана.

    Руководитель DMEDD Симай Гюмрюкчю сообщила местному бюро Report, что возглавляемая ею организация, а также члены дипломатических представительств за рубежом и в Анкаре, а также супруги дипломатов внесли огромный вклад в организацию данного мероприятия, которое проводится раз в два года.

    В комментариях нашему агентству представители дипмиссий Азербайджана, Словении, Македонии, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра, Японии, Бангладеш, Филиппин и Ирана, которые участвовали в ярмарке, высоко оценили уровень данного мероприятия.

    Отметим, что DMEDD была создана 24 сентября 1981 года с целью поддержки супругов и детей дипломатов и других сотрудников МИД Турции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

    За годы своего существования Ассоциация расширила направления своей деятельности, осуществляя различные благотворительные мероприятия, особенно в области образования и здравоохранения.

    DMEDD Турция благотворительная ярмарка азербайджанская продукция посольство Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan məhsulları Ankarada beynəlxalq xeyriyyə tədbirində maraqla qarşılanıb
    Elvis

    Последние новости

    17:11
    Фото

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

    Социальная защита
    17:05

    Азербайджанская продукция успешно представлена на международном мероприятии в Анкаре

    В регионе
    16:46

    Таиланд эвакуирует жителей после столкновений на границе с Камбоджей

    Другие страны
    16:27

    Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом Турцию

    В регионе
    16:15

    Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца года

    Другие страны
    16:03

    Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность Израиля

    Другие страны
    15:47

    Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракет

    Другие
    15:33

    Попытка госпереворота в Бенине подавлена - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:28

    В Китае проведено заседание в рамках подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    Лента новостей