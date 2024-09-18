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Азербайджанка завоевала бронзу для Украины на чемпионате мира по борьбе

Азербайджанка завоевала бронзу для Украины на чемпионате мира по борьбе Азербайджанская спортсменка из Украины Аида Керимова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет в испанском городе Понтеведра.
В регионе
18 сентября 2024 г. 15:15
Азербайджанка завоевала бронзу для Украины на чемпионате мира по борьбе

Азербайджанская спортсменка из Украины Аида Керимова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет в испанском городе Понтеведра.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, она стала первой азербайджанкой в Украине, достигшей такого успеха.

Президент Ассамблеи народов Украины, председатель Объединенного Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев встретился в Киеве с Аидой Керимовой и поздравил ее от имени азербайджанцев.

Отметим, что А.Керимова ранее представляла Украину на чемпионате Европы и завоевала золотую медаль. Она тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Руслана Савлохова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanı təmsil edən azərbaycanlı güləşçi dünya çempionatında üçüncü olub

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