Азербайджанка завоевала бронзу для Украины на чемпионате мира по борьбе

Азербайджанская спортсменка из Украины Аида Керимова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет в испанском городе Понтеведра.

Азербайджанская спортсменка из Украины Аида Керимова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет в испанском городе Понтеведра.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, она стала первой азербайджанкой в Украине, достигшей такого успеха.

Президент Ассамблеи народов Украины, председатель Объединенного Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев встретился в Киеве с Аидой Керимовой и поздравил ее от имени азербайджанцев.

Отметим, что А.Керимова ранее представляла Украину на чемпионате Европы и завоевала золотую медаль. Она тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Руслана Савлохова.