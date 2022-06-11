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Азербайджан запустит проект STEAM в Грузии

Азербайджан запустит проект STEAM в Грузии Министерство образования Азербайджана планирует внедрить в Грузии проект STEAM (Science, Technology, Engineering, Art Math).
В регионе
11 июня 2022 г. 17:20
Азербайджан запустит проект STEAM в Грузии

Министерство образования Азербайджана планирует внедрить в Грузии проект STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на встрече с членами азербайджанской общины.

По его словам, этот вопрос обсуждался в рамках официального визита министра образования Эмина Амруллаева в Грузию в феврале этого года.

Посол сказал, что проект планируется реализовать в короткие сроки: “Для реализации проекта STEAM выбран Марнеульский район, где компактно проживают наши соотечественники. Основная цель - формирование современных навыков у азербайджанской молодежи Грузии".

Отметим, что метод обучения STEAM основан на идее совместного и интегрированного обучения студентов по пяти направлениям: наука (Science), технология (Technology), инженерия (Engineering), искусство (Art) и математика (Math). В Азербайджане передовая модель обучения при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой применяется с 2019 года. В 2021 году STEAM охватил 302 общеобразовательные школы и 10 центров STEAM.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes launching STEAM project in Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanda STEAM layihəsi tətbiq edəcək

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