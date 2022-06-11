Азербайджан запустит проект STEAM в Грузии

Министерство образования Азербайджана планирует внедрить в Грузии проект STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math).
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на встрече с членами азербайджанской общины.
По его словам, этот вопрос обсуждался в рамках официального визита министра образования Эмина Амруллаева в Грузию в феврале этого года.
Посол сказал, что проект планируется реализовать в короткие сроки: “Для реализации проекта STEAM выбран Марнеульский район, где компактно проживают наши соотечественники. Основная цель - формирование современных навыков у азербайджанской молодежи Грузии".
Отметим, что метод обучения STEAM основан на идее совместного и интегрированного обучения студентов по пяти направлениям: наука (Science), технология (Technology), инженерия (Engineering), искусство (Art) и математика (Math). В Азербайджане передовая модель обучения при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой применяется с 2019 года. В 2021 году STEAM охватил 302 общеобразовательные школы и 10 центров STEAM.