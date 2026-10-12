Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Италии продолжаются работы по спасению мужчины, застрявшего в пещере

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 17:28
    В Италии продолжаются работы по спасению мужчины, застрявшего в пещере

    На острове Сардиния (Италия) продолжается масштабная спасательная операция по освобождению 31-летнего спелеолога, оказавшегося в ловушке на глубине 10 метров под землей после того, как оползень заблокировал вход в пещеру.

    Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал Rai.

    Спасательные работы проводились всю ночь и продолжались и в понедельник. Им удалось установить контакт с мужчиной. Он жив и находится в сознании.

    Спасатели охарактеризовали операцию как чрезвычайно сложную: более 30 специалистов по горному и спелеологическому спасению вместе с пожарными работают над расчисткой завалов, перекрывающих вход в пещеру.

    Команды вручную расчищают завалы, пытаясь добраться до спелеолога.

    Он был в составе группы других туристов, когда оказался запертым в пещере. Мужчина находится там уже 16 часов.

    Поисково-спасательные работы Италия
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей