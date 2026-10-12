В Италии продолжаются работы по спасению мужчины, застрявшего в пещере

На острове Сардиния (Италия) продолжается масштабная спасательная операция по освобождению 31-летнего спелеолога, оказавшегося в ловушке на глубине 10 метров под землей после того, как оползень заблокировал вход в пещеру.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал Rai.

Спасательные работы проводились всю ночь и продолжались и в понедельник. Им удалось установить контакт с мужчиной. Он жив и находится в сознании.

Спасатели охарактеризовали операцию как чрезвычайно сложную: более 30 специалистов по горному и спелеологическому спасению вместе с пожарными работают над расчисткой завалов, перекрывающих вход в пещеру.

Команды вручную расчищают завалы, пытаясь добраться до спелеолога.

Он был в составе группы других туристов, когда оказался запертым в пещере. Мужчина находится там уже 16 часов.