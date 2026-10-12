Казахстан и Азербайджан обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества

Аким (мэр) Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай и посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров обсудили укрепление транспортно-логистического взаимодействия, развитие Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и расширение экономического партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Килыбай отметил, что географическое положение региона создает возможности для развития международных транспортных коридоров, увеличения транзитного потенциала и совершенствования логистической инфраструктуры.

По его словам, Актау и Баку становятся крупными транспортно-логистическими узлами, объединяющими авиационное, железнодорожное, автомобильное и морское сообщение. Аким заявил о готовности региона совместно с Азербайджаном работать над укреплением логистической инфраструктуры, расширением пропускной способности портов и созданием новых возможностей для транзита грузов.

Аскеров, в свою очередь, подчеркнул важность укрепления связей между Казахстаном и Азербайджаном, отметив, что развитие транспортных коридоров и эффективное использование транзитных возможностей являются одними из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в расширении торгово-экономических связей, партнерства в сфере транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отметим, что за первые восемь месяцев 2026 года товарооборот между Мангистауской областью и Азербайджаном составил $16 млн. В регионе зарегистрировано 311 предприятий с участием азербайджанского капитала.