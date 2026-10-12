Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Казахстан и Азербайджан обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 17:44
    Казахстан и Азербайджан обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества

    Аким (мэр) Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай и посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров обсудили укрепление транспортно-логистического взаимодействия, развитие Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и расширение экономического партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

    Килыбай отметил, что географическое положение региона создает возможности для развития международных транспортных коридоров, увеличения транзитного потенциала и совершенствования логистической инфраструктуры.

    По его словам, Актау и Баку становятся крупными транспортно-логистическими узлами, объединяющими авиационное, железнодорожное, автомобильное и морское сообщение. Аким заявил о готовности региона совместно с Азербайджаном работать над укреплением логистической инфраструктуры, расширением пропускной способности портов и созданием новых возможностей для транзита грузов.

    Аскеров, в свою очередь, подчеркнул важность укрепления связей между Казахстаном и Азербайджаном, отметив, что развитие транспортных коридоров и эффективное использование транзитных возможностей являются одними из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

    По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в расширении торгово-экономических связей, партнерства в сфере транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Отметим, что за первые восемь месяцев 2026 года товарооборот между Мангистауской областью и Азербайджаном составил $16 млн. В регионе зарегистрировано 311 предприятий с участием азербайджанского капитала.

    Казахстан и Азербайджан обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества
    Казахстан и Азербайджан обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества
    Алимирзамин Аскеров Нурдаулет Килыбай Азербайджано-казахстанские отношения Мангистауская область
    Фото
    Qazaxıstan və Azərbaycan nəqliyyat-logistika əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib
    Фото
    Kazakhstan, Azerbaijan discuss stronger transport and logistics ties
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей