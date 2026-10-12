Саудовская Аравия увеличит экспортные мощности по трубопроводам до 10 млн б/с

Саудовская Аравия планирует увеличить возможности экспорта нефти по трубопроводам до 10 млн баррелей в сутки за счет переоборудования внутреннего газопровода и модернизации существующей сети "Восток - Запад".

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.

По его словам, временное переоборудование газопровода для транспортировки нефти позволит увеличить экспортные мощности страны на 1,2 млн баррелей в сутки в течение семи-восьми недель.

"С учетом дальнейших инвестиций общую пропускную способность можно будет увеличить до 3 млн баррелей в сутки",- отметил министр.

Он также сообщил, что уведомил государственную нефтяную компанию Saudi Aramco о возможности использования газопровода для транспортировки нефти до мая. После этого трубопровод необходимо будет очистить и вернуть к эксплуатации для транспортировки газа перед летним сезоном.

Абдулазиз бин Салман также заявил, что модернизация насосных станций на трубопроводе Восток-Запад и реализация других инфраструктурных проектов позволят в течение ближайших двух-трех лет увеличить возможности королевства по перенаправлению нефтяных поставок с основных морских маршрутов через Персидский залив и Красное море примерно до 10 млн баррелей в сутки.