Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Саудовская Аравия увеличит экспортные мощности по трубопроводам до 10 млн б/с

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 17:48
    Саудовская Аравия увеличит экспортные мощности по трубопроводам до 10 млн б/с

    Саудовская Аравия планирует увеличить возможности экспорта нефти по трубопроводам до 10 млн баррелей в сутки за счет переоборудования внутреннего газопровода и модернизации существующей сети "Восток - Запад".

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.

    По его словам, временное переоборудование газопровода для транспортировки нефти позволит увеличить экспортные мощности страны на 1,2 млн баррелей в сутки в течение семи-восьми недель.

    "С учетом дальнейших инвестиций общую пропускную способность можно будет увеличить до 3 млн баррелей в сутки",- отметил министр.

    Он также сообщил, что уведомил государственную нефтяную компанию Saudi Aramco о возможности использования газопровода для транспортировки нефти до мая. После этого трубопровод необходимо будет очистить и вернуть к эксплуатации для транспортировки газа перед летним сезоном.

    Абдулазиз бин Салман также заявил, что модернизация насосных станций на трубопроводе Восток-Запад и реализация других инфраструктурных проектов позволят в течение ближайших двух-трех лет увеличить возможности королевства по перенаправлению нефтяных поставок с основных морских маршрутов через Персидский залив и Красное море примерно до 10 млн баррелей в сутки.

    Абдулазиз бин Салман Экспорт нефти Саудовская Аравия Эскалация на Ближнем Востоке Восток-Запад
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей