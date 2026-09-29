Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят совместные учения "Сила единства – 2026"
- 29 сентября, 2026
- 22:21
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В рамках совместных военных учений "Сила единства – 2026" с участием Азербайджана, Турции и Узбекистана подразделения трех стран отработали взаимодействие при проведении операции по проникновению.
Как передает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в публикации на странице в социальной сети X.
"Благодаря совместным учениям укрепляются координация и солидарность", - говорится в сообщении.
Отметим, что совместные военные учения "Сила единства – 2026" проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции.
Учения состоят из трех этапов и проходят на учебном центре "Гызылгая", расположенном в Карабахском экономическом районе Азербайджанской армии, учебном центре "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике, а также на учебном полигоне "Боюк-Зира" в азербайджанском секторе акватории Каспийского моря.
🇹🇷🇦🇿🇺🇿 Birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2026
📍 Azerbaycan
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında birlikler, sızma harekâtı eğitiminde ortak hareket kabiliyetlerini geliştirdi.
Müşterek eğitimlerle… pic.twitter.com/RopfQyAw8a