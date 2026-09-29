Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят совместные учения "Сила единства – 2026"

В рамках совместных военных учений "Сила единства – 2026" с участием Азербайджана, Турции и Узбекистана подразделения трех стран отработали взаимодействие при проведении операции по проникновению.

Как передает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в публикации на странице в социальной сети X.

"Благодаря совместным учениям укрепляются координация и солидарность", - говорится в сообщении.

Отметим, что совместные военные учения "Сила единства – 2026" проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции.

Учения состоят из трех этапов и проходят на учебном центре "Гызылгая", расположенном в Карабахском экономическом районе Азербайджанской армии, учебном центре "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике, а также на учебном полигоне "Боюк-Зира" в азербайджанском секторе акватории Каспийского моря.