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    Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят совместные учения "Сила единства – 2026"

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 22:21
    Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят совместные учения Сила единства – 2026

    В рамках совместных военных учений "Сила единства – 2026" с участием Азербайджана, Турции и Узбекистана подразделения трех стран отработали взаимодействие при проведении операции по проникновению.

    Как передает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в публикации на странице в социальной сети X.

    "Благодаря совместным учениям укрепляются координация и солидарность", - говорится в сообщении.

    Отметим, что совместные военные учения "Сила единства – 2026" проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции.

    Учения состоят из трех этапов и проходят на учебном центре "Гызылгая", расположенном в Карабахском экономическом районе Азербайджанской армии, учебном центре "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике, а также на учебном полигоне "Боюк-Зира" в азербайджанском секторе акватории Каспийского моря.

    Азербайджан Турция Узбекистан Военные учения Сила единства – 2026
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    Türkiyə MMN Azərbaycanda keçirilən hərbi təlimdən videoçarx paylaşıb
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