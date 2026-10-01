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    Азербайджан представлен на региональном форуме Всемирного банка в Грузии

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 13:05
    Азербайджан представлен на региональном форуме Всемирного банка в Грузии

    Группа Всемирного банка объединила на региональном форуме под названием "Средний коридор: Следующий этап" представителей правительств, частного сектора, международных организаций и других заинтересованных сторон из Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Турции.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках форума был также представлен доклад Всемирного банка под названием "Интеграция: торговая логистика мирового уровня вдоль Транскаспийского транспортного коридора".

    Всемирный банк отметил, что Грузия играет важную роль в Транскаспийском транспортном коридоре благодаря своему стратегическому положению между Каспийским и Черным морями.

    В докладе также оценено возможное влияние развития Транскаспийского транспортного коридора на экономику Грузии. Согласно прогнозу, к 2040 году ВВП страны может вырасти на 3,61%, а занятость - на 0,79%. Одновременно ожидается расширение импорта и экспорта.

    В документе подчеркивается, что следующий этап развития Среднего коридора требует не только создания новой инфраструктуры, но и функционирования всего маршрута как единой и эффективной логистической системы.

    Всемирный банк (ВБ) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Azərbaycan Gürcüstanda Dünya Bankının regional forumunda təmsil olunur
    Azerbaijan represented at World Bank regional forum in Georgia
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