Азербайджан представлен на региональном форуме Всемирного банка в Грузии

Группа Всемирного банка объединила на региональном форуме под названием "Средний коридор: Следующий этап" представителей правительств, частного сектора, международных организаций и других заинтересованных сторон из Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Турции.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках форума был также представлен доклад Всемирного банка под названием "Интеграция: торговая логистика мирового уровня вдоль Транскаспийского транспортного коридора".

Всемирный банк отметил, что Грузия играет важную роль в Транскаспийском транспортном коридоре благодаря своему стратегическому положению между Каспийским и Черным морями.

В докладе также оценено возможное влияние развития Транскаспийского транспортного коридора на экономику Грузии. Согласно прогнозу, к 2040 году ВВП страны может вырасти на 3,61%, а занятость - на 0,79%. Одновременно ожидается расширение импорта и экспорта.

В документе подчеркивается, что следующий этап развития Среднего коридора требует не только создания новой инфраструктуры, но и функционирования всего маршрута как единой и эффективной логистической системы.