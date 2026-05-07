    • 07 мая, 2026
    • 10:42
    Азербайджан и Турция будут сотрудничать в модернизации бронетехники

    Военно-промышленная компания MIRAS при Минобороны Азербайджана и турецкая оборонная компания Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) подписали меморандум о взаимопонимании в области модернизации бронетехники.

    Как сообщает сотрудник Report из Турции, документ был подписан на полях международной оборонной выставки SAHA 2026 в Стамбуле.

    Отметим, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной промышленности в последние годы развивается динамичными темпами, а подобные соглашения способствуют дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.

    ВПК MİRAS Министерство обороны Азербайджана Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Меморандум о сотрудничестве SAHA 2026
    Azərbaycan və Türkiyə zirehli texnikaların modernizasiyası üzrə əməkdaşlığa başlayır
    Azerbaijan, Türkiye to cooperate in modernizing armored vehicles

