Азербайджан и Турция будут сотрудничать в модернизации бронетехники

Военно-промышленная компания MIRAS при Минобороны Азербайджана и турецкая оборонная компания Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) подписали меморандум о взаимопонимании в области модернизации бронетехники.

Как сообщает сотрудник Report из Турции, документ был подписан на полях международной оборонной выставки SAHA 2026 в Стамбуле.

Отметим, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной промышленности в последние годы развивается динамичными темпами, а подобные соглашения способствуют дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.