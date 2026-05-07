İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və Türkiyə zirehli texnikaların modernizasiyası üzrə əməkdaşlığa başlayır

    Region
    • 07 may, 2026
    • 10:22
    Azərbaycan və Türkiyə zirehli texnikaların modernizasiyası üzrə əməkdaşlığa başlayır

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan "MİRAS Hərbi-Sənaye Şirkəti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə Türkiyənin "Makine ve Kimya Endüstrisi" (MKE) şirkəti arasında zirehli texnikaların modernizasiyasına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sənədin imzalanma mərasimi SAHA 2026 beynəlxalq müdafiə, aviasiya və kosmik sənaye sərgisində baş tutub.

    Qeyd edək ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq son illərdə dinamik şəkildə inkişaf edir və bu kimi razılaşmalar iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşməsinə xidmət edir.

    Türkiyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) SAHA 2026 Müdafiə, Aviasiya və Kosmik Sənaye Sərgisi
    Азербайджан и Турция будут сотрудничать в модернизации бронетехники
    Azerbaijan, Türkiye to cooperate in modernizing armored vehicles

    Son xəbərlər

    11:59

    "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    11:51

    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    11:47

    Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdir

    Region
    11:47

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    11:38

    Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:37

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:35

    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

    Elm və təhsil
    11:32

    SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyil

    İdman
    11:29

    Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti