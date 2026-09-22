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    Азербайджан и Грузия обсудили возможности расширения аграрного сотрудничества

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 17:50
    Азербайджан и Грузия обсудили возможности расширения аграрного сотрудничества

    Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов и государственный представитель Грузии по региону Гурия Гиорги Гурджумелидзе провели встречу.

    Как сообщает грузинское бюро Report, встреча состоялась 22 сентября в административном здании государственного представительства в Озургети - административном центре региона Гурия.

    На встрече были обсуждены азербайджано-грузинские отношения, расширение межрегионального сотрудничества, развитие связей в аграрной сфере и возможности взаимных инвестиций.

    Стороны отметили потенциал региона Гурия, особенно в области выращивания фундука. Были обсуждены возможности инвестирования азербайджанских предпринимателей в регион, а также проведения "Агро Бизнес Форумов" между деловыми кругами двух стран.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями в направлении дальнейшего развития регионального сотрудничества и расширения связей между предпринимателями.

    Фуад Азизов Гиорги Гурджумелидзе Батуми Азербайджано-грузинские отношения
    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar əməkdaşlığı genişləndirmək imkanlarını müzakirə edib
    Azerbaijan, Georgia discuss expanding regional cooperation

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