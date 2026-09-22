Азербайджан и Грузия обсудили возможности расширения аграрного сотрудничества
- 22 сентября, 2026
- 17:50
Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов и государственный представитель Грузии по региону Гурия Гиорги Гурджумелидзе провели встречу.
Как сообщает грузинское бюро Report, встреча состоялась 22 сентября в административном здании государственного представительства в Озургети - административном центре региона Гурия.
На встрече были обсуждены азербайджано-грузинские отношения, расширение межрегионального сотрудничества, развитие связей в аграрной сфере и возможности взаимных инвестиций.
Стороны отметили потенциал региона Гурия, особенно в области выращивания фундука. Были обсуждены возможности инвестирования азербайджанских предпринимателей в регион, а также проведения "Агро Бизнес Форумов" между деловыми кругами двух стран.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями в направлении дальнейшего развития регионального сотрудничества и расширения связей между предпринимателями.