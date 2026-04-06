Axios: США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном перемирии

Соединенные Штаты и Иран проводят обсуждение возможного перемирия продолжительностью 45 дней.

Как передает Report, об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно полученным сведениям, Вашингтон, Тегеран и ряд региональных посредников прорабатывают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое способно привести к полному завершению противостояния". Собеседники издания при этом признают, что "вероятность заключения договоренности в ближайшие 48 часов невелика", однако это может оказаться "единственным шансом не допустить серьезную эскалацию, подразумевающую масштабные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические объекты и системы водоснабжения в странах Персидского залива.

Посредники из Пакистана, Египта и Турции, подчеркивают источники Axios, рассчитывают добиться от обеих сторон шагов по выстраиванию взаимного доверия. В частности, ожидается, что Иран пойдет на определенные уступки в вопросе обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив, а также по линии своей ядерной программы.

"Кроме того, ведется проработка мер, которые администрация [президента США Дональда] Трампа могла бы предпринять для предоставления Ирану гарантий того, что перемирие не станет временным и боевые действия не возобновятся", - указывает портал.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.