Атанас Зафиров приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном 8 августа

Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров приветствовал подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации в Белом доме 8 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Зафиров заявил сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе переговоров собеседники подчеркнули важность организации бизнес-форумов и реализации шагов для расширения сотрудничества в разных отраслях экономики.

Они также обсудили взаимодействие между Арменией и ЕС и другие региональные вопросы.