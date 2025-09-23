Атанас Зафиров приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном 8 августа
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 15:22
Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров приветствовал подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации в Белом доме 8 августа.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Зафиров заявил сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В ходе переговоров собеседники подчеркнули важность организации бизнес-форумов и реализации шагов для расширения сотрудничества в разных отраслях экономики.
Они также обсудили взаимодействие между Арменией и ЕС и другие региональные вопросы.
