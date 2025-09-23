Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Атанас Зафиров приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном 8 августа

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 15:22
    Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров приветствовал подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации в Белом доме 8 августа.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Зафиров заявил сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    В ходе переговоров собеседники подчеркнули важность организации бизнес-форумов и реализации шагов для расширения сотрудничества в разных отраслях экономики.

    Они также обсудили взаимодействие между Арменией и ЕС и другие региональные вопросы.

    Азербайджан Армения Болгария Никол Пашинян Вашингтонские соглашения Атанас Зафиров
    Лента новостей