    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:30
    Atanas Zafirov Bakı və İrəvan arasında imzalanmış Birgə Bəyannaməni alqışlayıb

    Bolqarıstanın Baş nazirinin müavini Atanas Zafirov avqustun 8-də Ağ Evdə Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən imzalanmış birgə bəyannaməni alqışlayıb.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə A.Zafirov bu gün Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla İrəvanda keçirilən görüşdə bildirib.

    Danışıqlar zamanı tərəflər biznes forumların təşkilinin və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıblar.

    Onlar, həmçinin Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığı və digər regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Azərbaycan Ermənistan Avropa İttifaqı
    Атанас Зафиров приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном 8 августа
    Atanas Zafirov welcomes signing of declaration between Baku, Yerevan on August 8

