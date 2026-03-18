Асип Кая: Турция добилась большой победы в Чанаккале, а Азербайджан – в Карабахе

Турция и Азербайджан – это страны, которые ценят свои корни и защищают свои земли. Благодаря такому подходу Турция добилась большой победы в битве при Чанаккале, в Национально-освободительной войне, а Азербайджан – в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая в ходе мероприятия по случаю 111-й годовщины Чанаккалинской победы.

Он охарактеризовал битву при Чанаккале как одно из важнейших событий мировой истории.

"Мы должны пережать героизм шехидов Чанаккале будущим поколениям. Поэтому мы придаем большое значение подобным мероприятиям. Народы, которые ценят свои корни и защищают свои земли, всегда достигают успеха. Турция и Азербайджан - наглядный пример этого. В Чанаккале, в Освободительной войне и в Карабахе мы одержали большие победы. Турция и Азербайджан и впредь всегда будут рядом друг с другом", - подчеркнул Кая.