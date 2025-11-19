Аш-Шибани поздравил Мирзояна с прогрессом в мирном урегулировании между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Согласно информации, стороны обсудили региональные процессы. Глава МИД Сирии поздравил Мирзояна с парафированием мирного договора между Арменией и Азербайджаном по итогам договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне. Министры обменялись мнениями о шагах, направленных на дальнейшее укрепление мира.

Собеседники также обсудили вопросы развития двусторонних отношений и договорились активизировать политический диалог, взаимные визиты и сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес.