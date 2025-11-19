İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Əş-Şibani Mirzoyanı Bakı-İrəvan sülh prosesindəki irəliləyişə görə təbrik edib

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 23:07
    Əş-Şibani Mirzoyanı Bakı-İrəvan sülh prosesindəki irəliləyişə görə təbrik edib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan suriyalı həmkarı Əsəd əş-Şibani ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, tərəflər regional prosesləri müzakirə ediblər.

    Suriya XİN rəhbəri Mirzoyanı 8 avqustda Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmaların nəticəsi olaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin paraflanması münasibətilə təbrik edib. Nazirlər sülhün daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş addımlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Həmçinin, söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişafı məsələləri müzakirə olunub və siyasi dialoqun, qarşılıqlı səfərlərin və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın aktivləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

    Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Əsəd əş-Şibani Ararat Mirzoyan Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi
    Аш-Шибани поздравил Мирзояна с прогрессом в мирном урегулировании между Ереваном и Баку

    Son xəbərlər

    00:22

    "Azərreyl" CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində Niderland klubuna uduzub

    Komanda
    00:05

    Qarakənd faciəsindən 34 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00
    Video

    Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Ağdamın işğaldan azad olunmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:38

    BMT Olimpiya barışığı haqqında qətnamə qəbul edib

    Digər ölkələr
    23:20

    Kreml Ukrayna ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    23:08

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında keçirdiyi növbəti iki görüşdə məğlub olub

    Fərdi
    23:07

    Əş-Şibani Mirzoyanı Bakı-İrəvan sülh prosesindəki irəliləyişə görə təbrik edib

    Region
    23:03

    Tramp Rusiya və Ukrayna arasında müharibəni bitirəcəyinə əmin olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti