Арутюнян: Граждане Армении не в полной мере осознают важность TRIPP для безопасности страны

Армянские граждане еще не в полной мере осознают, насколько важен проект TRIPP ("Маршрут Трампа") для Армении и обеспечения ее безопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

"Хочу подчеркнуть, что это критически важный проект с точки зрения безопасности и экономики. На данном этапе, считаю, мы - общество, Армения, граждане - еще не в полной мере осознаем, насколько важен этот маршрут для Армении и обеспечения ее безопасности", - сказал Арутюнян.

Он отметил, что в рамках проекта ведущая экономика мира - Соединенные Штаты Америки - планирует инвестировать значительные средства в развитие инфраструктуры Армении. По его словам, это предполагает как обеспечение защиты инфраструктуры, так и получение значительных экономических выгод.

Арутюнян также подчеркнул, что TRIPP рассматривается как один из немногих маршрутов, способных обеспечить грузоперевозки с востока на запад.

Он добавил, что переговоры и практическая работа с американской стороной по вопросу создания компании TRIPP Development Company продолжаются.

"Мы добились значительного прогресса, и процесс продвигается в желаемом темпе. Хотелось бы, чтобы он шел немного быстрее, но он развивается естественным образом, и очень скоро начнется практическая работа на местах", - заявил Арутюнян.