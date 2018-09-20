Армянские СМИ: Стали известны настоящие причины отсрочки визита Пашиняна в США

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Причиной отсрочки визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США стал отказ первых лиц страны встречаться с ним. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "168 жам".

Ранее Пашинян заявил, что перенес свой отъезд с 21-22-го сентября на 23-е, чтобы принять участие в выборах в Совет старейшин Еревана.

Однако газета со ссылкой на свои источники сообщает, что причина отсрочки визита другая.

"Армянская сторона попросила о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который отказался. Тогда была сделана попытка организовать встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, который также отказался от встречи", - пишет издание.

Отмечается, что последней надеждой "спасти" визит в США является организовать встречу министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с государственным секретарем США Майклом Помпео.