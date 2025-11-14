Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Армянские депутаты посетят Санкт-Петербург в конце ноября

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 18:53
    Депутаты Национального cобрания Армении 27-29 ноября будут находиться с рабочей поездкой в ​​Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в делегацию войдут вице-спикер парламента Акоп Аршакян, председатель постоянной комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды Ваге Галумян, а также депутаты от фракции "Гражданский договор" Ширак Торосян и Алексей Сандиков.

    депутат Армения Санкт-Петербург визит

