Армянские депутаты посетят Санкт-Петербург в конце ноября

Депутаты Национального cобрания Армении 27-29 ноября будут находиться с рабочей поездкой в ​​Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в делегацию войдут вице-спикер парламента Акоп Аршакян, председатель постоянной комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды Ваге Галумян, а также депутаты от фракции "Гражданский договор" Ширак Торосян и Алексей Сандиков.