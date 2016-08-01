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    Армянская полиция подвергла пыткам задержанного оппозиционера

    Андреасу Гукасяну дубинками разбили колени

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Полиция Армении подвергла пыткам оппозиционера Андреаса Гукасяна, который был задержан по подозрению в связях с  вооруженной группой, удерживавшей полицейских участок в ереванском районе Эребуни.

    Как передает Report со ссылкой на Arminfo, о пытках сообщил член Антикризисного совета Саро Сароян. 

    По его словам, полицейские дубинкой разбили колени Гукасяна, он не в состоянии шевелиться. Он отметил, что оппозиционера даже не переводят в медпункт.

    В связи с этим С.Сароян обратился к главе фракции "Наследие" Заруи Постанджян с просьбой посетить Гукасяна и походатайствовать о его переводе в медпункт. 

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