Армянская полиция подвергла пыткам задержанного оппозиционера

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Полиция Армении подвергла пыткам оппозиционера Андреаса Гукасяна, который был задержан по подозрению в связях с вооруженной группой, удерживавшей полицейских участок в ереванском районе Эребуни.

Как передает Report со ссылкой на Arminfo, о пытках сообщил член Антикризисного совета Саро Сароян.

По его словам, полицейские дубинкой разбили колени Гукасяна, он не в состоянии шевелиться. Он отметил, что оппозиционера даже не переводят в медпункт.

В связи с этим С.Сароян обратился к главе фракции "Наследие" Заруи Постанджян с просьбой посетить Гукасяна и походатайствовать о его переводе в медпункт.