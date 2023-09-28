Армянская оппозиция проведет митинг в Ереване в конце недели

Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября.

Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на нацкомитет, который координирует акции.

"Тридцатого сентября в 17.00 национальный комитет созывает митинг на площади Республики", - говорится в заявлении.

Протесты в Ереване проходили с 19 сентября. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, и периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.