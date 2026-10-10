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    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 21:03
    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта

    В Баку с 8-10 октября прошел Конгресс Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics).

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент European Aquatics Антонио Силва, президент Федерации плавания Азербайджана (ФПА) Заур Алиев, исполнительный вице-президент ФПА Халиг Ильдырымзаде, вице-президент ФПА Жаля Ахмедова, представители национальных федераций, международные спортивные чиновники и представители медиа.

    Мероприятие, организованное ФПА и European Aquatics при поддержке Министерства молодежи и спорта, было направлено на обсуждение перспектив развития водных видов спорта в Европе, укрепление международного сотрудничества и расширение обмена опытом между национальными федерациями.

    Антонио Силва выразил удовлетворение проведением столь авторитетного мероприятия в Баку.

    Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, в свою очередь, подчеркнул опыт Баку в проведении престижных международных спортивных мероприятий. Он отметил, что подобные встречи вносят вклад в развитие водных видов спорта в Европе и укрепление сотрудничества между странами.

    Президент ФПА Заур Алиев выразил уверенность, что Конгресс создаст новые возможности для расширения сотрудничества между национальными федерациями европейских стран, укрепления обмена опытом и дальнейшего развития водных видов спорта.

    Затем были заслушаны отчеты о работе, проделанной European Aquatics за прошедший период.

    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта
    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта
    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта
    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта
    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта
    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта
    Фарид Гаибов Министерство молодежи и спорта Азербайджана
    Фото
    Bakıda Avropa Su İdmanı Federasiyasının Konqresi başa çatıb
    Фото
    European Aquatics Congress concludes in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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