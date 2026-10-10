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    WSJ: Новые американские беспилотники не прошли испытание в условиях жары

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 20:29
    WSJ: Новые американские беспилотники не прошли испытание в условиях жары

    Недавние учения армии США в пустыне Мохаве выявили недостатки новых американских беспилотников и систем связи в условиях жары и горной местности.

    Как передает Report, об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

    В публикации отмечается, что 10-дневные учения на базе Форт-Ирвин проходили в июле. В это время в пустыне температура воздуха приближалась к +43°C, из-за чего перегревались серверы, а аккумуляторы беспилотников разряжались и их не удавалось снова зарядить.

    По данным издания, один из беспилотников Anduril пришлось посадить из-за жары, а запуск дрона от Theiss UAV Solutions занял около 10 минут после длительной зарядки разряженного аккумулятора.

    Также дроны оказались неустойчивыми к сильным порывам ветра, а при полетах за горными хребтами теряли связь с операторами.

    Испытания Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) The Wall Street Journal Соединенные Штаты Америки (США)
    WSJ: ABŞ-nin yeni PUA-ları isti hava şəraitində sınaqdan keçməyib
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