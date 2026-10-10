WSJ: Новые американские беспилотники не прошли испытание в условиях жары
- 10 октября, 2026
- 20:29
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Недавние учения армии США в пустыне Мохаве выявили недостатки новых американских беспилотников и систем связи в условиях жары и горной местности.
Как передает Report, об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.
В публикации отмечается, что 10-дневные учения на базе Форт-Ирвин проходили в июле. В это время в пустыне температура воздуха приближалась к +43°C, из-за чего перегревались серверы, а аккумуляторы беспилотников разряжались и их не удавалось снова зарядить.
По данным издания, один из беспилотников Anduril пришлось посадить из-за жары, а запуск дрона от Theiss UAV Solutions занял около 10 минут после длительной зарядки разряженного аккумулятора.
Также дроны оказались неустойчивыми к сильным порывам ветра, а при полетах за горными хребтами теряли связь с операторами.