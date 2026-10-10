WSJ: ABŞ-nin yeni PUA-ları isti hava şəraitində sınaqdan keçməyib
- 10 oktyabr, 2026
- 20:48
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ABŞ ordusunun Moxave səhrasında keçirdiyi təlimlərdə yeni pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) və rabitə sistemlərinin isti hava zamanı dağlıq ərazidəki çatışmazlıqları aşkar edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzetinin materialında deyilir.
Nəşrdə qeyd olunur ki, Fort-İrvin bazasındakı 10 günlük təlimlər iyul ayında keçirilib. Bu zaman səhrada havanın temperaturu +43°C-yə yaxınlaşırdı, bu səbəbdən serverlər həddindən artıq qızırdı, PUA-ların akkumulyatorları isə boşalırdı və onları yenidən enerji ilə doldurmaq mümkün olmurdu.
Nəşrin məlumatına görə, istiyə hava səbəbindən "Anduril" PUA-larından birini yerə endirməli olublar, "Theiss UAV Solutions" dronunun buraxılışı isə təxminən 10 dəqiqə çəkib.
Həmçinin dronlar güclü külək həmlələrinə qarşı davamsız olub, dağ silsilələrinin arxasında uçuşlar zamanı isə operatorlarla əlaqə itirib.