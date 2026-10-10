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    Ураган "Исаиас" привел к жертвам на юго-востоке США

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 20:40
    Ураган Исаиас привел к жертвам на юго-востоке США

    По меньшей мере два человека погибли во Флориде и Алабаме на юго-востоке США в результате урагана "Исаиас".

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

    По данным издания, в округе Эскамбия во Флориде женщина погибла после того, как дерево упало на ее дом. Еще один человек стал жертвой падения дерева в округе Джефферсон в Алабаме. Причиной происшествий стали сильные порывы ветра.

    Ураган вышел на сушу вблизи города Дестин во Флориде в пятницу вечером. Он продолжает движение на северо-запад со скоростью около 17 км/ч.

    По прогнозам метеорологов, в течение субботы ураган будет постепенно ослабевать, а к воскресенью рассеется.

    Ранее Министерство энергетики США предупредило, что "Исаиас" может серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    Ураган Исаиас Соединенные Штаты Америки (США)
    "Isaias" qasırğası ABŞ-nin cənub-şərqində tələfatlara səbəb olub
    Hurricane Isaias claims lives in southeastern US
    44 - Tezliklə
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