Ураган "Исаиас" привел к жертвам на юго-востоке США

По меньшей мере два человека погибли во Флориде и Алабаме на юго-востоке США в результате урагана "Исаиас".

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в округе Эскамбия во Флориде женщина погибла после того, как дерево упало на ее дом. Еще один человек стал жертвой падения дерева в округе Джефферсон в Алабаме. Причиной происшествий стали сильные порывы ветра.

Ураган вышел на сушу вблизи города Дестин во Флориде в пятницу вечером. Он продолжает движение на северо-запад со скоростью около 17 км/ч.

По прогнозам метеорологов, в течение субботы ураган будет постепенно ослабевать, а к воскресенью рассеется.

Ранее Министерство энергетики США предупредило, что "Исаиас" может серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.