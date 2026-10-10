Атилла Бенли избран председателем Союза страховщиков тюркского мира

На 2-й Ассамблее Союза страховщиков тюркского мира, проведенной в турецком Газиантепе, избрали нового председателя и генерального секретаря.

Как сообщили Report в Ассоциации страховщиков Азербайджана, по итогам голосования Атилла Бенли был единогласно избран новым председателем.

На должность генерального секретаря Союза была выдвинута кандидатура советника исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана Мамеда Агаева. По итогам голосования учредителей его кандидатура также была утверждена единогласно.

В рамках мероприятия также было принято решение о проведении 3-й Ассамблеи союза в 2027 году в Узбекистане.

Отметим, что Союз страховщиков тюркского мира был учрежден в 2022 году по совместной инициативе страховых ассоциаций Азербайджана и Турции. На 1-й Ассамблее, проведенной в 2025 году в Шуше, союз был переформирован в соответствии с целями и принципами Организации тюркских государств.