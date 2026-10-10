Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Атилла Бенли избран председателем Союза страховщиков тюркского мира

    Финансы
    • 10 октября, 2026
    • 21:14
    Атилла Бенли избран председателем Союза страховщиков тюркского мира

    На 2-й Ассамблее Союза страховщиков тюркского мира, проведенной в турецком Газиантепе, избрали нового председателя и генерального секретаря.

    Как сообщили Report в Ассоциации страховщиков Азербайджана, по итогам голосования Атилла Бенли был единогласно избран новым председателем.

    На должность генерального секретаря Союза была выдвинута кандидатура советника исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана Мамеда Агаева. По итогам голосования учредителей его кандидатура также была утверждена единогласно.

    В рамках мероприятия также было принято решение о проведении 3-й Ассамблеи союза в 2027 году в Узбекистане.

    Отметим, что Союз страховщиков тюркского мира был учрежден в 2022 году по совместной инициативе страховых ассоциаций Азербайджана и Турции. На 1-й Ассамблее, проведенной в 2025 году в Шуше, союз был переформирован в соответствии с целями и принципами Организации тюркских государств.

    Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира
    Türk Dünyası Sığorta Birliyinə yeni sədr və baş katib seçilib
    Atilla Benli elected chairman of Turkic World Insurance Union
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    21:36

    Трамп считает, что Украине следует "избрать нового президента"

    Другие страны
    21:26

    Жителей Киева предупредили о необходимости запастись водой и продуктами питания

    Другие страны
    21:14

    Атилла Бенли избран председателем Союза страховщиков тюркского мира

    Финансы
    21:03
    Фото

    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта

    Индивидуальные
    20:40

    Ураган "Исаиас" привел к жертвам на юго-востоке США

    Другие страны
    20:29

    WSJ: Новые американские беспилотники не прошли испытание в условиях жары

    Другие страны
    20:17

    FT: США пригрозили Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ

    Другие страны
    20:03

    При нападении в школе в Варшаве три человека получили ножевые ранения

    Другие страны
    19:55

    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

    В регионе
    Лента новостей