Армянская федерация Европы сделала заявление, поддерживающее террористов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Голосуйте за Демократическую партию народов во имя справедливости и демократии".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с этим заявлением к проживающим в Европе турецким гражданам обратилась Европейская армянская федерация.

Федерация призывает турецких граждан, проживающих в Европе, во имя справедливости и демократии голосовать на парламентских выборах 1 ноября в Турции за Демократическую партию народов (ДПН).

Данная организация обращалась с подобным призывом и перед выборами 7 июня.

Отметим, что один из лидеров ДПН в ходе своей предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти откроется граница между Турцией и Арменией, Армении помогут выйти из блокады и признают так называемый "армянский геноцид".

Напомним, что ДНП известна как политический советник террористической РПК.