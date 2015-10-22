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    Армянская федерация Европы сделала заявление, поддерживающее террористов

    Голосуйте за Демократическую партию народов во имя справедливости и демократии

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Голосуйте за Демократическую партию народов во имя справедливости и демократии".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с этим заявлением к проживающим в Европе турецким гражданам обратилась Европейская армянская федерация.

    Федерация призывает турецких граждан, проживающих в Европе, во имя справедливости и демократии голосовать на парламентских выборах 1 ноября в Турции за Демократическую партию народов (ДПН).

    Данная организация обращалась с подобным призывом и перед выборами 7 июня. 

    Отметим, что один из лидеров ДПН в ходе своей предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти откроется граница между Турцией и Арменией, Армении помогут выйти из блокады и признают так называемый "армянский геноцид".

    Напомним, что ДНП известна как политический советник террористической РПК.

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