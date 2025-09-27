Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Армянская делегация поедет в Любляну для учасьтя в сессии ПА НАТО

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 11:29
    Армянская делегация поедет в Любляну для учасьтя в сессии ПА НАТО

    Армянская делегация во главе с депутатом правящей партии "Гражданского договора" Андраником Кочаряном примет участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ

    Сессия пройдет с 9 по 13 октября в Любляне (Словения).

    В состав делегации вошли депутаты Арусяк Джулакян и Ваагн Алексанян, а также секретарь делегации, советник управления внешних связей аппарата НС Забела Казарян.

    Армения сессия ПА НАТО Словения НАТО

    Последние новости

    12:12

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    12:08

    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    12:04

    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    12:04

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    11:54

    Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    11:50

    День, который изменил все

    Внутренняя политика
    11:50

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    11:47

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей