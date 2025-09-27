Армянская делегация поедет в Любляну для учасьтя в сессии ПА НАТО

Армянская делегация во главе с депутатом правящей партии "Гражданского договора" Андраником Кочаряном примет участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ

Сессия пройдет с 9 по 13 октября в Любляне (Словения).

В состав делегации вошли депутаты Арусяк Джулакян и Ваагн Алексанян, а также секретарь делегации, советник управления внешних связей аппарата НС Забела Казарян.