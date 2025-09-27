İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Ermənistan heyəti NATO PA sessiyasında iştirak etmək üçün Lyublyanaya gedəcək

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 13:09
    Ermənistanın hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasından olan deputat Andranik Koçaryanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti NATO Parlament Assambleyasının illik sessiyasında iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Sessiya 9-13 oktyabr tarixlərində Lyublyanada (Sloveniya) keçiriləcək.

    Nümayəndə heyətinə deputatlar Arusyak Culakyan və Vaaqn Aleksanyan, eləcə də nümayəndə heyətinin katibi, parlament aparatının xarici əlaqələr idarəsinin müşaviri Zabela Kazaryan daxildir.

    Армянская делегация поедет в Любляну для учасьтя в сессии ПА НАТО

