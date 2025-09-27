Ermənistan heyəti NATO PA sessiyasında iştirak etmək üçün Lyublyanaya gedəcək
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 13:09
Ermənistanın hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasından olan deputat Andranik Koçaryanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti NATO Parlament Assambleyasının illik sessiyasında iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Sessiya 9-13 oktyabr tarixlərində Lyublyanada (Sloveniya) keçiriləcək.
Nümayəndə heyətinə deputatlar Arusyak Culakyan və Vaaqn Aleksanyan, eləcə də nümayəndə heyətinin katibi, parlament aparatının xarici əlaqələr idarəsinin müşaviri Zabela Kazaryan daxildir.
