В Армении переименовали школу имени Родниной из-за ее заявлений по Ходжалы

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Совет старейшин мэрии столицы Армении проголосовал за переименовании школы фигурного катания имени Ирины Родниной, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предложение фракции "Луйс" о переименовании школы фигурного катания имени Родниной принято", - заявил после голосования мэр Еревана Айк Марутян.

Теперь заведение будет называться Ереванской спортивной школой фигурного катания и хоккея.

Представитель фракции "Луйс" отметил, что в азербайджанской столице олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы России

И.Роднина "выступила с антиармянскими заявлениями".

Ранее армянские депутаты предложили обратиться в Совет старейшин Еревана с просьбой изменить принятое в 2015 годе решение о присваивании школы имени И.Родниной и ее переименовании.

Причиной тому стал визит олимпийской чемпионки в Баку и ее участие в шествии по случаю годовщины Ходжалинской трагедии.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Ирина Роднина в своем выступлении заявила, что в России должны больше знать о Ходжалинской трагедии.