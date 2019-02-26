В Баку прошло всенародное шествие по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Всенародное шествие в Баку по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида, которое началось в утренние часы, завершилось у памятника "Крик матери" ("Ana harayı").

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев возложил к памятнику венок, выразил глубокое почтение к памяти жертв трагедии.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Новруз Мамедов, спикер Милли Меджлиса Октай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева возложили цветы к памятнику.

*** 10:20

В столице Азербайджана проходит всенародное шествие по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, участники начали шествие с Бакинского морского вокзала и направляются в сторону памятника "Крик матери" ("Ana harayı").

В мероприятии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева, представители правительства и государства, депутаты, интеллигенция.

В шести участвуют десятки тысяч человек.