    Армин Лашет: Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для ЕС и ЦА

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 13:26
    Армин Лашет: Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для ЕС и ЦА

    Германия продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данный вопрос обсуждался на встрече посла Армении в ФРГ Виктора Енгибаряна с председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Армином Лашетом.

    В ходе встречи стороны обсудили парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном и установление межгосударственных отношений.

    Армин Лашет положительно отметил стремление сторон урегулировать все вопросы мирным путем.

    "Мирное соглашение положило конец многолетнему конфликту, начавшемуся с распадом Советского Союза. Соглашение также способствует стабилизации всего Кавказского региона и открывает новые пути между Европой и Центральной Азией (ЦА). Германия продолжит поддерживать процесс мира и примирения", - сказал он. 

    Посол Армении, в свою очередь, отметил, что достигнутые в Вашингтоне соглашения выгодны как странам региона, так и Евросоюзу.

    İrəvan və Bakı arasında sülh Aİ və Mərkəzi Asiya üçün yeni imkanlar açır

