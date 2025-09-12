Армин Лашет: Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для ЕС и ЦА

Германия продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данный вопрос обсуждался на встрече посла Армении в ФРГ Виктора Енгибаряна с председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Армином Лашетом.

В ходе встречи стороны обсудили парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном и установление межгосударственных отношений.

Армин Лашет положительно отметил стремление сторон урегулировать все вопросы мирным путем.

"Мирное соглашение положило конец многолетнему конфликту, начавшемуся с распадом Советского Союза. Соглашение также способствует стабилизации всего Кавказского региона и открывает новые пути между Европой и Центральной Азией (ЦА). Германия продолжит поддерживать процесс мира и примирения", - сказал он.

Посол Армении, в свою очередь, отметил, что достигнутые в Вашингтоне соглашения выгодны как странам региона, так и Евросоюзу.