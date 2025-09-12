İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İrəvan və Bakı arasında sülh Aİ və Mərkəzi Asiya üçün yeni imkanlar açır

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:48
    İrəvan və Bakı arasında sülh Aİ və Mərkəzi Asiya üçün yeni imkanlar açır

    Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə davam edəcək.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Ermənistanın Almaniyadakı səfiri Viktor Yengibaryanın Bundestaqın Xarici İşlər Komitəsinin sədri Armin Laşetlə görüşündə müzakirə olunub.

    Görüş zamanı tərəflər Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanması və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

    Armin Laşet tərəflərin bütün məsələləri sülh yolu ilə həll etmək səylərini müsbət qiymətləndirib.

    "Sülh sazişi Sovet İttifaqının dağılması ilə başlayan çoxillik münaqişəyə son qoydu. Saziş həmçinin bütün Qafqaz regionunun sabitləşməsinə töhfə verir və Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında yeni yollar açır. Almaniya sülh və barışıq prosesini dəstəkləməyə davam edəcək", - o bildirib.

    Ermənistan səfiri isə qeyd edib ki, Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar həm region ölkələri, həm də Avropa İttifaqı üçün faydalıdır.

    Almaniya Bakı İrəvan sülh sazişi
    Армин Лашет: Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для ЕС и ЦА

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti