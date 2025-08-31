    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

    В регионе
    • 31 августа, 2025
    • 12:17
    Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

    Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, Армения выступает против любой формы "независимости Тайваня".

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении об установлении стратегического партнерства между Арменией и Китаем.

    "Армянская сторона подтверждает свою позицию в поддержку принципа "Одного Китая", признавая, что в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики - единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Армянская сторона решительно выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает усилия Китая по национальному воссоединению", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Армении.

    Кроме того, Армения и Китай выразили готовность к дальнейшему увеличению взаимных инвестиций в целях укрепления сотрудничества в таких областях, как промышленность, информационные и телекоммуникационные технологии, сельское хозяйство, энергетика, искусственный интеллект.

    "Стороны подчеркивают важность сотрудничества в сферах информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта и выражают готовность содействовать созданию инкубационных центров, научно-технологических парков, инновационных центров и совместных исследовательских центров", - отмечается в заявлении.

    Китай   Армения   сотрудничество  

    Последние новости

    12:17

    Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

    В регионе
    11:58

    Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийских отношений вызывает удовлетворение

    Внешняя политика
    11:50

    В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадали

    Происшествия
    11:44

    СМИ: Самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"

    Другие страны
    11:42

    МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:37

    Международный день лиц африканского происхождения: Проблемы, наследие и борьба за права

    Другие страны
    11:29

    Раскрыты личности погибшего и пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:19

    СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и Павлограде

    Другие страны
    11:15

    Ильхам Алиев поздравил короля Малайзии

    Внешняя политика
    Лента новостей