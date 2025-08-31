Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, Армения выступает против любой формы "независимости Тайваня".

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении об установлении стратегического партнерства между Арменией и Китаем.

"Армянская сторона подтверждает свою позицию в поддержку принципа "Одного Китая", признавая, что в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики - единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Армянская сторона решительно выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает усилия Китая по национальному воссоединению", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Армении.

Кроме того, Армения и Китай выразили готовность к дальнейшему увеличению взаимных инвестиций в целях укрепления сотрудничества в таких областях, как промышленность, информационные и телекоммуникационные технологии, сельское хозяйство, энергетика, искусственный интеллект.

"Стороны подчеркивают важность сотрудничества в сферах информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта и выражают готовность содействовать созданию инкубационных центров, научно-технологических парков, инновационных центров и совместных исследовательских центров", - отмечается в заявлении.