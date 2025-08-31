    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ermənistan Çinin Tayvanla bağlı mövqeyini dəstəklədiyini bəyan edib

    Region
    • 31 avqust, 2025
    • 14:14
    Ermənistan Çinin Tayvanla bağlı mövqeyini dəstəklədiyini bəyan edib

    Tayvan Çin ərazisinin ayrılmaz hissəsidir, Ermənistan istənilən formada Tayvanın müstəqilliyinə qarşıdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ermənistan və Çin arasında strateji tərəfdaşlığın qurulmasına dair birgə bəyanatda bildirilib.

    "Ermənistan tərəfi dünyada yalnız bir Çin olduğunu qəbul edərək, "Vahid Çin" prinsipini dəstəkləmək mövqeyini bir daha təsdiqləyir. Tayvan Çin ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və Çin Xalq Respublikası hökuməti bütün Çini təmsil edən yeganə qanuni hökumətdir", -  Ermənistan hökumətinin saytında dərc olunan bəyanatda vurğulanır. 

    Bundan əlavə, Ermənistan və Çin sənaye, informasiya və telekommunikasiya, kənd təsərrüfatı, enerji, süni intellekt kimi sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün qarşılıqlı investisiyaları daha da artırmağa hazır olduqlarını bildirib.

    "Tərəflər informasiya texnologiyaları, innovasiyalar və süni intellekt sahələrində əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayır və innovasiya mərkəzlərinin, elmi-texnoloji parkların, birgə tədqiqat mərkəzlərinin yaradılmasını asanlaşdırmağa hazır olduqlarını bildirirlər", - məlumatda diqqətə çatdırılıb. 

    Çin   Ermənistan   strateji tərəfdaşlıq  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

    Son xəbərlər

    15:31

    NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır

    Digər ölkələr
    15:30
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:14
    Foto

    "SDG Youth Forum II" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:03

    Cəlilabadda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:02

    Azərbaycan gimnastları Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    14:58
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailələrinin aksiyası Cenevrə sakinlərinin və qonaqların diqqətini çəkib

    Xarici siyasət
    14:46

    Açıq suda üzmə yarışının ən yaşlı iştirakçısı: İlk dəfə qatılmağıma baxmayaraq, çətinlik çəkmədim

    Fərdi
    14:38

    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib

    Fərdi
    14:21

    Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Kürü keçək?!" yarışına gənclərin və xanımların marağı böyükdür

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti