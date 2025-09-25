Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Армения выделит свыше $2,6 млн на проведение саммита Европейского политического сообщества

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 16:12
    Армения выделит свыше $2,6 млн на проведение саммита Европейского политического сообщества

    Армения намерена выделить около 1 млрд драмов (свыше $2,6 млн) на проведение VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, этот вопрос обсуждался во время учреждения проекта бюджета страны на 2026 год.

    Напомним, что шестой саммит Европейского политического сообщества прошел весной этого года в столице Албании Тиране, а седьмой саммит пройдет осенью этого года в Дании.

    Как сообщалось, VIII саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении весной 2026 года.

    Осенью следующего года саммит примет Ирландия, в 2027 году - Швейцария и Греция, а в 2028 году - Азербайджан и Латвия.

    Армения Ереван саммит Европейского политического сообщества бюджет
    Ermənistan Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin keçirilməsinə 2,6 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    Последние новости

    17:20

    IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительству

    Инфраструктура
    17:18

    В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениям

    Туризм
    17:14

    Словения объявила Биньямина Нетаньяху персоной нон-грата

    Другие страны
    17:12

    Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеров

    Милли Меджлис
    17:05

    Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

    Другие страны
    17:05

    В Норвегии возле аэропорта перехвачен дрон

    Другие страны
    17:04

    Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    16:59

    Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациентки

    Происшествия
    16:56

    IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

    Энергетика
    Лента новостей