Армения выделит свыше $2,6 млн на проведение саммита Европейского политического сообщества
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 16:12
Армения намерена выделить около 1 млрд драмов (свыше $2,6 млн) на проведение VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, этот вопрос обсуждался во время учреждения проекта бюджета страны на 2026 год.
Напомним, что шестой саммит Европейского политического сообщества прошел весной этого года в столице Албании Тиране, а седьмой саммит пройдет осенью этого года в Дании.
Как сообщалось, VIII саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении весной 2026 года.
Осенью следующего года саммит примет Ирландия, в 2027 году - Швейцария и Греция, а в 2028 году - Азербайджан и Латвия.
