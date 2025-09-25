İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Ermənistan Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin keçirilməsinə 2,6 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 16:24
    Ermənistan Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin keçirilməsinə 2,6 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    Ermənistan Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçiriləcək VIII sammitinə təxminən 1 milyard dram (2,6 milyon dollardan çox) ayırmağı nəzərdə tutur.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ ölkənin 2026-cı il büdcəsinin layihəsinin hazırlanması zamanı müzakirə olunub.

    Xatırladaq ki, Avropa Siyasi Birliyinin VI sammiti bu ilin yazında Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilib, VII sammiti bu ilin payızında Danimarkada, VIII sammiti 2026-cı ilin yazında Ermənistanda keçiriləcək.

    Gələn ilin payızında sammitə İrlandiya, 2027-ci ildə İsveçrə və Yunanıstan, 2028-ci ildə isə Azərbaycan və Latviya ev sahibliyi edəcək.

    Ermənistan Avropa Siyasi Birliyi İrəvan Sammit
