Армения выделит около $22 млн на строительство дороги в рамках "Север-Юг"

Правительство Армении выделит дополнительно 8,4 млрд драмов (около $22 млн) на строительство новой дороги Каджаран-Агарак в рамках маршрута "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства вице-премьер Тигран Хачатрян.

По его словам, общая стоимость работ оценивается в $214 млн, из которых к концу 2025 года будет освоено $70 млн.

Он отметил, что работы по проекту опережают график, и к концу текущего года они будут выполнены на 30%. В этой связи принято решение о выделении дополнительных средств.

"Что касается работ на участке Ереван-Гюмри, то до конца года они будут завершены на двух последних отрезках, длиной 34 и 8 км. Следующей весной эта дорога должна быть полностью готова", - добавил вице-премьер.

Дорога Каджаран-Агарак протяженностью 32 км на полчаса сократит время проезда от иранской границы к центру Сюникской области Армении, а из Еревана в Гюмри - до часа.