İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ermənistan "Şimal-Cənub" marşrutu çərçivəsində yol tikintisinə 22 milyon dollara yaxın vəsait ayıracaq

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:43
    Ermənistan Şimal-Cənub marşrutu çərçivəsində yol tikintisinə 22 milyon dollara yaxın vəsait ayıracaq

    Ermənistan hökuməti "Şimal-Cənub" marşrutu çərçivəsində yeni Kacaran-Aqarak yolunun tikintisinə əlavə olaraq 8,4 milyard dram (təxminən 22 milyon dollar) ayıracaq.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu hökumətin iclasında baş nazirinin müavini Tiqran Xaçatryan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, işlərin ümumi dəyəri 214 milyon dollar qiymətləndirilir ki, bunun 70 milyon dolları 2025-ci ilin sonunadək istifadə ediləcək.

    O qeyd edib ki, layihə üzrə işlər qrafikdən irəlidədir və cari ilin sonunadək onlar 30 % yerinə yetiriləcək. Bu baxımdan əlavə vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edilib.

    "İrəvan-Gümrü hissəsindəki işlərə gəlincə, ilin sonunadək onlar 34 km və 8 km uzunluğunda olan son iki hissədə yekunlaşacaq. Növbəti yaz bu yol tamamilə hazır olmalıdır", - T.Xaçatryan əlavə edib.

    Kacaran-Aqarak yolu 32 km uzunluğunda olub, İran sərhədindən Ermənistanın Sünik vilayətinin mərkəzinə gedişat müddətini yarım saat, İrəvandan Gümrüyə isə bir saata qədər azaldacaq.

    Ermənistan "Şimal-Cənub" marşrutu Tiqran Xaçatryan Sünik vilayəti
    Армения выделит около $22 млн на строительство дороги в рамках "Север-Юг"

    Son xəbərlər

    18:02
    Foto

    Ceyhun Bayramov NATO nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:02

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turundan təxirə salınan matç keçirilib

    Komanda
    18:00

    Lyuk Koffi: ABŞ Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq formatına daxil etməlidir

    Region
    17:53

    COP30 üçün Braziliyaya ezam olunan heyətin ezamiyyə xərclərinə əlavələr ödəniləcək

    Xarici siyasət
    17:52
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə Damar süd zavodunda olublar

    Media
    17:49
    Foto

    Elnur Məmmədov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:49

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Bəzi oyunçuların səviyyəsi potensialımızı tam şəkildə üzə çıxarmağa imkan vermir"

    Komanda
    17:46

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:43

    Ermənistan "Şimal-Cənub" marşrutu çərçivəsində yol tikintisinə 22 milyon dollara yaxın vəsait ayıracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti