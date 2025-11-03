Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Армения в ближайшие дни получит План действий ЕС по либерализации визового режима

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 16:00
    Армения в ближайшие дни получит План действий ЕС по либерализации визового режима

    Армения в ближайшие дни получит План действий по либерализации визового режима с Европейским союзом.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила глава МВД Арпине Саргсян.

    Говоря о внедрении биометрических паспортов системы, она отметила, что работы в этом направлении продолжаются: производство новых биометрических паспортов и удостоверений личности начнется во второй половине 2026 года.

    По ее словам, вопрос условий внедрения новой биометрической системы был детально проработан с частным партнером, чтобы обеспечить плавный переход.

    Армения Европейский союз либерализация визового режима
    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Последние новости

    16:39

    Хаменеи: Разногласия Ирана и США - это противостояние двух систем

    В регионе
    16:34

    МИД Азербайджана поздравил Панаму

    Внешняя политика
    16:33

    Более 40 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений

    Другие страны
    16:26

    В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по Газе

    В регионе
    16:23

    Папикян: Мы пересмотрим военно-технические сделки с учетом вашингтонских договоренностей

    В регионе
    16:23
    Фото

    Когда сталь оживает: В Баку открылась выставка "Baku Steel Art 2025"

    Бизнес
    16:20

    Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:18

    Грузинская "дочка" ОАО PASHA Bank обнародовала финансовое положение

    Финансы
    16:16

    В центре Рима обрушилась часть башни Конти, спасены четверо рабочих

    Другие страны
    Лента новостей