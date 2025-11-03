Армения в ближайшие дни получит План действий ЕС по либерализации визового режима
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 16:00
Армения в ближайшие дни получит План действий по либерализации визового режима с Европейским союзом.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила глава МВД Арпине Саргсян.
Говоря о внедрении биометрических паспортов системы, она отметила, что работы в этом направлении продолжаются: производство новых биометрических паспортов и удостоверений личности начнется во второй половине 2026 года.
По ее словам, вопрос условий внедрения новой биометрической системы был детально проработан с частным партнером, чтобы обеспечить плавный переход.
