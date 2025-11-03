İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:21
    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Ermənistan yaxın günlərdə Avropa İttifaqı (Aİ) ilə viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu daxili işlər naziri Arpine Sarqsyan bildirib.

    O, biometrik pasport sisteminin tətbiqi ilə bağlı danışarkən qeyd edib ki, bu istiqamətdə işlər davam edir: "Yeni biometrik pasportların və şəxsiyyət vəsiqələrinin istehsalı 2026-cı ilin ikinci yarısında başlayacaq".

    Nazirin sözlərinə görə, yeni biometrik sistemin tətbiqi şərtləri özəl tərəfdaşla ətraflı işlənib.

    Ermənistan Avropa İttifaqı viza rejimi
