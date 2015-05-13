Армения проведет с Китаем переговоры по строительству новой АЭС

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Армения проведет переговоры по строительству новой АЭС с Китаем. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян.

По его словам, продолжаются переговоры с как можно более широким кругом возможных инвесторов по строительству нового энергоблока. Ведутся обсуждения и с Китайской национальной ядерной корпорацией.

"Наше ведомство делает все, чтобы поиск инвесторов завершился в намеченные сроки, а строительные работы начались не позднее 2018 года", - добавил министр.

Напомним, что 5 мая парламент Армении ратифицировал соглашения с Россией о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации действующей Армянской АЭС. Документы предусматривают финансирование от России (кредит в 270 млн. долларов и грант в 30 млн. долларов) на ремонт АЭС. Ремонт начнется в 2017 году и поможет продлить срок эксплуатации станции до конца 2026 года. До этого срока должен вступить в строй новый энергоблок.